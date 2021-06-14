СМИ: В Москве высокопоставленный чиновник Минфина задержан за дебош на парковке
Полиция задержала мужчину, который в неадекватном состоянии бил автомобили на территории жилого комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что инцидент произошел в понедельник утром. По данным собеседника агентства, задержанный — глава департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Михаил Санакоев.
«В настоящее время он находится в больнице, предварительно, диагноз "наркотическое опьянение"», — сообщил источник.
Официального подтверждения этой информации пока не последовало.
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