СМИ: В Москве обокрали первую жену Ефремова
Бывшая жена актёра Михаила Ефремова, актриса Елена Гольянова стала жертвой мошенников в Москве.
По информации источника «Пятого канала», злоумышленники под видом услуг по совершению прибыльных сделок получили доступ к виртуальным счетам нескольких клиентов и завладели их средствами в размере более миллиона рублей. В числе потерпевших оказалась и Гольянова.
Как уточнятся источник АГН «Москва», преступники действовали с начала 2017 года по 21 августа 2019 года. Возбуждено уголовное дело.
Елена Гольянова – первая из пяти жён Ефремова. Она известна по ролям в сериалах «Глухарь», «ЧС. Чрезвычайная ситуация», «Игра на выбывание» и других.
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