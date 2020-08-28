СМИ: В Москве обокрали первую жену Ефремова

Бывшая жена актёра Михаила Ефремова, актриса Елена Гольянова стала жертвой мошенников в Москве.

По информации источника «Пятого канала», злоумышленники под видом услуг по совершению прибыльных сделок получили доступ к виртуальным счетам нескольких клиентов и завладели их средствами в размере более миллиона рублей. В числе потерпевших оказалась и Гольянова.

Как уточнятся источник АГН «Москва», преступники действовали с начала 2017 года по 21 августа 2019 года. Возбуждено уголовное дело.

Елена Гольянова – первая из пяти жён Ефремова. Она известна по ролям в сериалах «Глухарь», «ЧС. Чрезвычайная ситуация», «Игра на выбывание» и других.

