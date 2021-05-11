СМИ: В Москве найден мертвым зампрокурора одного из районов Петербурга

Заместитель прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керим Сафаралиев обнаружен мертвым в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, тело мужчины обнаружил его знакомый в квартире на северо-востоке столице, в доме по улице Изумрудной, 65. Отмечается, что предварительная экспертиза не обнаружила признаков насильственной смерти.

Источник передал, что причиной смерти зампрокурора могло стать сердечно-сосудистое заболевание. Сафаралиеву было 34 года. Следователи проводят проверку по данному инциденту.

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Фото: epp.genproc.gov.ru
ТЕГИ:ПрокурорСмертьСанкт-Петербург
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