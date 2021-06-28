СМИ: в Крыму за подготовку подрыва моста задержали анархиста
Силовики задержали в Севастополе местного жителя-анархиста, у которого изъяли три различных взрывчатых вещества общей массой более 100 грамм и порох, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Собеседник агентства рассказал, что задержанный 22-летний Иван Карташов, который «обладает знаниями в области химии», планировал подорвать железнодорожный мост через реку Чёрная в городе Инкерман во время сентябрьских выборов депутатов Госдумы РФ.
По информации источника, было возбуждено уголовное дело по статье «подготовка теракта», а молодого человека, который «желает смерти представителям власти и интересуется «скулшутингом», отпустили под подписку о невыезде, назначена психиатрическая экспертиза.
Ранее в Норильске задержали сторонника террористической организации «Исламское государство» (организация признана террористической по решению Верховного суда РФ), планировавшего устроить подрыв СВУ в Норильске во время празднования Дня Победы, сообщает RT.
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