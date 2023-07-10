СМИ: в Краснодаре застрелили замначальника по мобилизационной работе
В Краснодаре убит заместитель начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации издания, нападение на Ржицкого произошло утром около спорткомплекса «Олимп». Неизвестный выстрелил четыре раза в спину и грудь и покинул место происшествия.
Ржицкий скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»). Полиция ищет нападавшего.
Сообщается, что Ржицкий был командиром подводной лодки «Краснодар».
В городе Верхняя Пышма Свердловской области застрелили директора завода «Пластблок» в собственном кабинете. Нападавшим оказался бывший муж женщины, с который у погибшего были романтические отношения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине обвинили западных политиков в изучении истории по российским учебникам
- В Госдепе назвали конфликт на Украине стратегическим провалом Киева
- Экс-советник Кучмы заявил о «развале» власти на Украине
- Полузащитник Медина перешел из ЦСКА в «Спартак»
- Reuters: в НАТО согласовали план на случай войны с Россией
- Мирра Андреева объяснила отказ пожимать руку судье после поражения
- Двое неизвестных срезали скальп с молодого человека в Электростали
- СМИ: в Краснодаре застрелили замначальника по мобилизационной работе
- МИД заявил о попытке ВСУ уничтожить Крымский мост
- На Украине призвали Германию не блокировать заявку страны на вступление в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru