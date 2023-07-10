СМИ: в Краснодаре застрелили замначальника по мобилизационной работе

По информации издания, нападение на Ржицкого произошло утром около спорткомплекса «Олимп». Неизвестный выстрелил четыре раза в спину и грудь и покинул место происшествия.

Ржицкий скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»). Полиция ищет нападавшего.

Сообщается, что Ржицкий был командиром подводной лодки «Краснодар».

В городе Верхняя Пышма Свердловской области застрелили директора завода «Пластблок» в собственном кабинете. Нападавшим оказался бывший муж женщины, с который у погибшего были романтические отношения, передает «Радиоточка НСН».

