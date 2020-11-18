СМИ: В Коммунарке произошёл разрыв трубы с кислородом
Разрыв трубы с кислородом произошёл в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства рассказал, что разрыв магистрали кислородного снабжения обошёлся без возгорания и обрушений. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее СМИ сообщали о хлопке на территории больницы в Коммунарке, для проверки информации на место происшествия были направлены пожарные. По словам очевидцев, на территории больницы заметили белый дым.
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