СМИ: В Коммунарке произошёл разрыв трубы с кислородом

Разрыв трубы с кислородом произошёл в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал, что разрыв магистрали кислородного снабжения обошёлся без возгорания и обрушений. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее СМИ сообщали о хлопке на территории больницы в Коммунарке, для проверки информации на место происшествия были направлены пожарные. По словам очевидцев, на территории больницы заметили белый дым.



