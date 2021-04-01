СМИ: В Колумбии предотвращен теракт

Колумбийские военные предотвратили теракт, планировавшийся на западе страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию RCN.

Согласно источнику СМИ, теракт должен был иметь место в муниципалитете Рикаурте (западный департамент Нариньо). Неизвестные планировали взорвать установленные на дороге мины в ходе движения по ней колонны военных.

Отмечается, что военным удалось разминировать этот участок дороги. В стране начато расследование.