СМИ: В Колумбии предотвращен теракт
1 апреля 202123:28
Колумбийские военные предотвратили теракт, планировавшийся на западе страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию RCN.
Согласно источнику СМИ, теракт должен был иметь место в муниципалитете Рикаурте (западный департамент Нариньо). Неизвестные планировали взорвать установленные на дороге мины в ходе движения по ней колонны военных.
Отмечается, что военным удалось разминировать этот участок дороги. В стране начато расследование.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru