СМИ: В Колумбии предотвращен теракт

Колумбийские военные предотвратили теракт, планировавшийся на западе страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию RCN.

Согласно источнику СМИ, теракт должен был иметь место в муниципалитете Рикаурте (западный департамент Нариньо). Неизвестные планировали взорвать установленные на дороге мины в ходе движения по ней колонны военных.

Отмечается, что военным удалось разминировать этот участок дороги. В стране начато расследование.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТерактКолумбия
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