СМИ: В Киргизии задержали подозреваемых в попытке госпереворота

Спецслужбы Киргизии задержали подозреваемых в попытке устроить государственный переворот. Об этом сообщило агентство kaktus.media со ссылкой на собственные источники.

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Так, видео задержаний распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как вооруженные силовики проводят операцию в частном секторе Бишкека. Госкомитет нацбезопасности и МВД страны ситуацию еще не комментировали.

Ранее депутат парламента Киргизии Надира Нарматова предложила не выпускать из страны молодых девушек и мужчин, которые не служили в армии. По ее словам, выезжать из Киргизии могут только те, кто «отслужили и повзрослели», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Егоров
ТЕГИ:ГоспереворотКиргизия

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