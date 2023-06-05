СМИ: В Киргизии задержали подозреваемых в попытке госпереворота

Так, видео задержаний распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как вооруженные силовики проводят операцию в частном секторе Бишкека. Госкомитет нацбезопасности и МВД страны ситуацию еще не комментировали.

Ранее депутат парламента Киргизии Надира Нарматова предложила не выпускать из страны молодых девушек и мужчин, которые не служили в армии. По ее словам, выезжать из Киргизии могут только те, кто «отслужили и повзрослели», сообщает «Радиоточка НСН».

