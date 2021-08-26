СМИ: В Кабуле прогремел ещё один взрыв
26 августа 202121:07
В Кабуле только что прогремел ещё один взрыв, он также произошел около городского аэропорта. Соответствующее сообщение разместило издание Lenta.ru в своем канале в Telegram
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26 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru