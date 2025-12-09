СМИ: В Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22

Самолет Ан-22 разбился в Ивановской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По предварительным данным, в Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22», - отмечает агентство.

На борту воздушного судна находились семь человек.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, самолет принадлежит Минобороны.

Ранее в Карелии во время планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный Су-30, экипаж погиб, напоминает «Свободная пресса».

