СМИ: В Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22
9 декабря 202512:35
Самолет Ан-22 разбился в Ивановской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«По предварительным данным, в Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22», - отмечает агентство.
На борту воздушного судна находились семь человек.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, самолет принадлежит Минобороны.
Ранее в Карелии во время планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный Су-30, экипаж погиб, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22
- Лукашенко: Белоруссия и Россия не собираются ни на кого нападать
- «Как у индейцев»: Юрист объяснил риски «примирения» по уголовным статьям
- Продюсер заявил о нехватке артистов мюзикла в России
- В многоэтажном доме в Новосибирской области произошел взрыв
- Популярность мюзикла в провинции объяснили сокращением гастролей звезд эстрады
- От Чехова до Басты: Почему мюзикл интересен зрителю всех возрастов
- В Дамаске при праздновании годовщины смены власти пострадали около 260 человек
- Теплота и душевность: Чем мюзиклы покорили российского зрителя
- У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 7,6
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru