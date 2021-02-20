СМИ: В Испании футбольный тренер напал на судью
Тренер испанской юношеской футбольной команды «Хувентуд Лос Карменес» Гонсало Бараона Мартин получил 73 матча дисквалификации, сообщает издание Marca.
Инцидент произошёл 7 февраля во время встречи «Хувентуд Лос Карменес» с командой «Ментема Боадилья». Бараона Мартин, недовольный судейством, напал на 17-летнего арбитра, после чего Мадридская федерация футбола дисквалифицировала его на 40 матчей. По данным издания, судье потребовалась медицинская помощь.
Кроме того, тренер получил ещё 20 матчей дисквалификации за угрозы и 12 - за попытку нападения на арбитра. Плюс один матч дисквалификации за двойное предупреждение во время матча.
Ранее в России за избиение футбольного судьи наказали экс-игрока сборной России Романа Широкова, сообщает Газета.ру. Преображенский суд Москвы назначил ему 100 часов обязательных работ, а также выплату 100 тысяч рублей в пользу потерпевшего.
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