СМИ: В Испании девять человек пострадали при наезде машины на террасу бара

По данным газеты, инцидент произошел около 15:15 по местному времени (16:15 по Москве). Власти подтвердили произошедшее, сообщается о пяти пострадавших. La Vanguardia подчеркивает, что водитель въехавшей в толпу машины — 30-летний житель города Малага. Злоумышленник задержан. Причины инцидента пока не известны.

В свою очередь, газета El Español ​​​​​​​отмечает, что испанец находился в автомобиле вместе со своими родителями. Алкоголя или наркотических веществ в его организме не обнаружили. Правоохранители устанавливают, страдал ли водитель какими-либо психическими заболеваниями.

