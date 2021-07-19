СМИ: В Испании девять человек пострадали при наезде машины на террасу бара
Как минимум девять человек были ранены в результате наезда автомобиля на террасу бара в испанской Марбелье. Об этом сообщает издание La Vanguardia.
🔴 #ÚLTIMAHORA— La Vanguardia (@LaVanguardia) July 19, 2021
Nueve heridos en un atropello múltiple en una zona de terrazas de Marbella.
La policía ya ha detenido al conductor el vehículo, un vecino de la ciudad malagueña de 30 años, e investiga las causas de lo ocurrido.https://t.co/HQRTtUYyEX
По данным газеты, инцидент произошел около 15:15 по местному времени (16:15 по Москве). Власти подтвердили произошедшее, сообщается о пяти пострадавших. La Vanguardia подчеркивает, что водитель въехавшей в толпу машины — 30-летний житель города Малага. Злоумышленник задержан. Причины инцидента пока не известны.
В свою очередь, газета El Español отмечает, что испанец находился в автомобиле вместе со своими родителями. Алкоголя или наркотических веществ в его организме не обнаружили. Правоохранители устанавливают, страдал ли водитель какими-либо психическими заболеваниями.
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