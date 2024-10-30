СМИ: В Хабаровском крае совершил экстренную посадку вертолет Ми-8 с 19 пассажирами
Вертолет Ми-8 с пассажирами совершил экстренную посадку близ поселка Тугур в Хабаровском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По его данным, воздушное судно принадлежит компании «Универсал-Авиа». Вертолет следовал из Тугура в поселок Биракан, однако экстренно сел неподалеку от аэродрома через некоторое время после вылета. Причины ЧП устанавливаются.
На борту вертолета находились 22 человека, в том числе 19 пассажиров. По предварительным данным, никто не пострадал. На место инцидента направили спасательный вертолет.
Ранее в Ставропольском крае совершил вынужденную посадку самолет Ан-2, на борту находились пять человек, обошлось без пострадавших, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru