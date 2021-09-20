СМИ: в Гвинее столкнулись два поезда «Русала»

Один человек погиб и пятеро были ранены в результате столкновения двух поездов российской компании «Русал» в Гвинее, сообщает местная радиостанция Fim FM.

Источники радиостанции рассказали, что причиной происшествия стали проблемы со связью, из-за чего машинисты поездов не смогли связаться друг с другом.

Ранее глава «Русала» Олег Дерипаска в своём телеграм-канале заявил, что переворот в далёкой Гвинее может серьёзно встряхнуть рынок алюминия, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
ТЕГИ:ДТППоездРусал
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