СМИ: в Гвинее столкнулись два поезда «Русала»

Один человек погиб и пятеро были ранены в результате столкновения двух поездов российской компании «Русал» в Гвинее, сообщает местная радиостанция Fim FM.

Источники радиостанции рассказали, что причиной происшествия стали проблемы со связью, из-за чего машинисты поездов не смогли связаться друг с другом.

Ранее глава «Русала» Олег Дерипаска в своём телеграм-канале заявил, что переворот в далёкой Гвинее может серьёзно встряхнуть рынок алюминия, сообщает «Свободная пресса».

