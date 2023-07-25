В Греции потерпел крушение пожарный самолет
Самолёт Canadair CL215 потерпел крушение во время тушения пожара на греческом острове Эвбея, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Уточняется, что инцидент произошёл в районе Платанистоса в Каристосе.
Издание Ethnos опубликовало видео, на котором видно, что после сброса воды самолёт, летевший достаточно низко, задел деревья правым крылом и через несколько секунд упал.
Отмечается, что Canadair CL215 рухнул в труднодоступном месте, поэтому пожарным и полиции трудно добраться до места происшествия. Также сообщается, что самолёт греческий, им управляли два пилота, одному из которых всего 26 лет.
Ранее принадлежащий России пожарный вертолёт потерпел крушение в Денизли на юго-западе Турции, погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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