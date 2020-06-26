СМИ: В Глазго неизвестный зарезал трёх человек
26 июня 202016:35
Три человека погибли в результате нападения неизвестного мужчины, вооружённого ножом, на лестнице отеля Park Inn в шотландском городе Глазго. Об этом сообщает «Би-би-си».
По предварительным данным, нападавший был застрелен полицейскими. Информации о нём пока нет.
Очевидцы видели, как в машины скорой помощи погрузили четырёх человек, один из них был без обуви и, вероятно, африканского происхождения.
Часть центра Глазго в настоящее время оцеплена.
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26 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru