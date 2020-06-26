СМИ: В Глазго неизвестный зарезал трёх человек

Три человека погибли в результате нападения неизвестного мужчины, вооружённого ножом, на лестнице отеля Park Inn в шотландском городе Глазго. Об этом сообщает «Би-би-си».

По предварительным данным, нападавший был застрелен полицейскими. Информации о нём пока нет.

Очевидцы видели, как в машины скорой помощи погрузили четырёх человек, один из них был без обуви и, вероятно, африканского происхождения.

Часть центра Глазго в настоящее время оцеплена.

