СМИ: в Германии семь человек пострадали в результате нападения с ножом в поезде
Неизвестный напал на пассажиров пригородного поезда на севере Германии, сообщает Bild.
По данным газеты, инцидент произошёл в поезде, который следовал из города Киль в Гамбург, при этом пока не ясно, где именно неизвестный напал на пассажиров: в самом поезде или на железнодорожном вокзале небольшого городка Брокштедт
Отмечается, что пострадали не менее семи человек.
Ранее в Санкт-Петербурге 35-летний дворник ударил ножом двух женщин, которые проживали вместе с ним. Как сообщают «Невские новости», конфликт произошел после совместного распития алкоголя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru