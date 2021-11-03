СМИ: в Гамбурге обнаружен мертвый пассажир в самолете из Стамбула
Мертвый 51-летний пассажир был обнаружен в самолете, который прилетел из Стамбула в Гамбург. Об этом сообщает издание Focus online, передает ТАСС.
Отмечается, что в ходе установления причин смерти мужчины, у него было обнаружено заражение COVID.
По данным издания, инцидент случился 25 октября. На данным момент устанавливается, как мужчина смог попасть на борт самолета с коронавирусом. Как заявили в компании-авиаперевочике Pegasus Airline, пассажир предъявил сертификат о вакцинации.
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