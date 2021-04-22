СМИ: В Европе началось судебное разбирательство против AstraZeneca

Министр здравоохранения Ирландии Стефен Доннелли заявил, что Еврокомиссия начала судебное разбирательство против британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, сообщает Reuters.

По его словам, Ирландия была зарегистрирована в качестве одной из сторон в деле о полном срыве обязательств компании по поставкам вакцины в страны Евросоюза в апреле, мае и июне.

Представитель AstraZeneca, в свою очередь, заявил, что компании неизвестно о каких-либо судебных разбирательствах.

Согласно контракта, в период с декабря по июнь 2021 года AstraZeneca обязалась поставить в ЕС в общей сложности 300 миллионов доз вакцины. Однако в марте компания сообщила, что сможет обеспечить только треть от этого количества.

Ранее вакцину от AstraZeneca переименовали в Vaxzevria, сообщает Ura.ru. Поводом для смены названия стал, в том числе, скандал из тромбоэмболических осложнений, которые связывают с данным препаратом.