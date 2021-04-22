СМИ: В Европе началось судебное разбирательство против AstraZeneca
Министр здравоохранения Ирландии Стефен Доннелли заявил, что Еврокомиссия начала судебное разбирательство против британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, сообщает Reuters.
По его словам, Ирландия была зарегистрирована в качестве одной из сторон в деле о полном срыве обязательств компании по поставкам вакцины в страны Евросоюза в апреле, мае и июне.
Представитель AstraZeneca, в свою очередь, заявил, что компании неизвестно о каких-либо судебных разбирательствах.
Согласно контракта, в период с декабря по июнь 2021 года AstraZeneca обязалась поставить в ЕС в общей сложности 300 миллионов доз вакцины. Однако в марте компания сообщила, что сможет обеспечить только треть от этого количества.
Ранее вакцину от AstraZeneca переименовали в Vaxzevria, сообщает Ura.ru. Поводом для смены названия стал, в том числе, скандал из тромбоэмболических осложнений, которые связывают с данным препаратом.
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