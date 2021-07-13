СМИ: В драке мигрантов в Москве могли участвовать несколько сотен человек

Более 100 человек были доставлены в полицию по подозрению в причастности к массовой драке мигрантов в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, после инцидента у метро «Кузьминки» в полицию попали 102 человека.

Источник РИА Новости отмечает, что полицию предупреждали о готовящейся драке, в которой должны были участвовать от 200 до 400 человек.

Ранее сообщалось, что в драке, которая произошла вечером 12 июля у метро «Кузьминки», участвовали более 50 человек, большинство из которых - приезжие из соседних стран. Предположительно, речь идет о трудовых мигрантах из Узбекистана и Киргизии.

По данным информагентств, некоторые участники драки получили ножевые ранения и рваные раны. Сообщалось, что мигранты выбегали на проезжую часть, повреждали автомобили и «кидались на людей», после чего полиция и Росгвардия пресекли беспорядки.

