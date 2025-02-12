СМИ: В Бурятии задержали готовившего нападение на школу девятиклассника

Подростка, который готовил нападение на школу, задержали в Бурятии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«В начале февраля в Усть-Баргузине задержан ученик девятого класса, планировавший нападение на школу», — отметил собеседник агентства.

У задержанного изъяли схему учебного заведения с отмеченными не ней местами взрывов и поджогов, а также инструкцию по изготовлению «коктейля Молотова».

По данным источника, школьник создал под чужим именем страницу в соцсетях, где публиковал посты. Сейчас девятиклассника отпустили под обязательство о явке.

Правоохранительные органы пока не предоставили официальных комментариев.

Ранее в подмосковном Реутове силовики не дали 16-летнему подростку, члену запрещенной террористической организации, совершить нападение на школу, напоминает Ura.ru.

