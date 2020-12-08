СМИ: В Белоруссии задержали участников террористической группы

Белорусские силовики пресекли деятельность террористической группы, сообщает государственный телеканал ОНТ.

По информации телеканала, участники группы совершили несколько нападений в Гродненской области, в том числе подожгли дом милиционера и взорвали автомобиль. Преступников задержали, во время обыска у организатора обнаружили гранаты и взрывчатку.

По данным белорусского телеканала СТВ, задержанные подозреваются в целой серии преступлений. Сотрудник правоохранительных органов, фамилию и должность которого телеканал не обнародовал, рассказал, что взрывы и поджоги, устроенные преступниками с целью устрашения населения и оказания психологического давления на сотрудников МВД, «дают основание следствию квалифицировать содеянное как акт терроризма».

Ранее 20 ноября в Гродно были повреждены четыре автомобиля, расположенные на неохраняемой стоянке, сообщает ТАСС. После изучения повреждений машины сотрудника УВД Гродненского облисполкома, уголовное дело по статье «умышленное уничтожение либо повреждение имущества» переквалифицировали на статью «акт терроризма».

