СМИ: В Барвихе разбили BMW экс-супруга Пугачёвой

Неизвестные повредили автомобиль BMW X6, принадлежащий семье музыкального продюсера Евгения Болдина. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в подмосковной Барвихе. 38-летняя супруга продюсера припарковала автомобиль рядом с магазином на одной их центральных улиц посёлка. Когда через 15 минут она вернулся с покупками, иномарка уже была помята: неизвестные повредили правый бок кузова и разбили бампер. Кто и как именно повредил автомобиль, пока неизвестно: свидетелей не оказалось. Экспертиза установит точный ущерб.

71-летний Игорь Болдин — третий муж певицы Аллы Пугачёвой, первым организовавший для неё заграничные гастроли. После развода с нею он женился на кубанской певице Марине Лях.

