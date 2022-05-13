СМИ: в афганской провинции Порван произошел взрыв

Взрыв произошел в городе Чарикар, который является административными центром Парван на севере Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Tolonews.

Данных о пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:Афганистан
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