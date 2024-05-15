СМИ: В Афганистане разбился вертолет «Талибана»

Военный вертолет радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) разбился в провинции Гор в центральной части Афганистана. Об этом пишет Hasht-e Subh, ссылаясь на источники.

По данным газеты, ЧП произошло на реке Герируд неподалеку от города Чагчарана.

В свою очередь, телеканал TOLOnews сообщает, что в результате крушения есть жертвы. Их точное число не называется.

Ранее в провинции Пастаса в Эквадоре разбился вертолет МИ-171Е, который перевозил сотрудников по борьбе с чрезвычайными ситуациями, на борту находились восемь человек, напоминает RT.

