СМИ: в аэропорту Кабула обстреляли участвующий в эвакуации самолёт итальянских ВВС

Транспортный самолёт C-130J ВВС Италии, который участвует в эвакуации из Афганистана, был обстрелян сразу после взлёта, сообщает агентство Agi со ссылкой на военные источники.

Собеседник агентства рассказали, что стрелявшие, использовавшие предположительно тяжёлое автоматическое оружие, находились за пределами аэропорта Кабула, либо на соседней возвышенности. К счастью, никто не пострадал.

По данным агентства, самолёт, на борту которого находятся журналисты и 98 гражданских лиц, взял курс на Кувейт, где пассажиры пересядут на другой самолёт и отправятся в Италию.

Ранее президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов заявил, что в руки запрещённому в России радикальному движению «Талибан» попали тысячи единиц боевой техники и миллиард боеприпасов, сообщает «Свободная пресса».

