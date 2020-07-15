СМИ узнали о задержании IT-директора «Почты России»

Заместитель генерального директора «Почты России» по информационным технологиям Сергей Емельченков задержан в рамках дела о картельном сговоре, сообщило издание TAdviser.

По его информации, обыски проходят в нескольких IT-поставщиках компании. Утверждается, что также был задержан глава «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин.

В «Почте России» подтвердили, что в отношении должностного лица компании возбуждено уголовное дело, но имя не уточнили, передаёт РБК.

