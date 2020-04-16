СМИ узнали о планах полиции перекрыть Тюмень

Тюменская полиция разработала план перекрытия города в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19, пишет Ura.ru со ссылкой на копию документа. В нём, как утверждается в материале, представлена схема расстановки постов ГИБДД. Восемь круглосуточных постов будут работать на въездах и выездах города круглосуточно, ещё 11 нарядов будут дежурить днём, узнали журналисты.

В региональном управлении ГИБДД комментировать эти данные отказались, а в оперативном штабе Тюменской области по коронавирусу заявили, что перекрытие дорог не планируется.

В Тюменской области за последние сутки зафиксировано 27 новых случая заболевания COVID-19. Региона вышел на первое место в Уральском федеральном округе по числу заболевших (всего 112).

