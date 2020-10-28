Адвокат: Утверждено обвинительное заключение по делу Майкла Калви

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о растрате в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела Варвару Кнутову.



По словам Кнутовой, обвинительное заключение утверждено в отношении Калви и других фигурантов дела, защиту вызвали для ознакомления, после чего дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный» Следственный комитет возбудил в феврале 2019 года. По данным следствия, Майкл Калви организовал схему, в результате которой кредит, выданный банком компании «Первое коллекторское бюро» в 2015 году, был зачтён уступкой акций. При этом Калви ввёл в заблуждение совет директоров «Восточного» относительно стоимости акций ПКБ.



Майкл Калви отрицает свою вину и связывает уголовное преследование с незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор. Кроме него фигурантами дела являются бывший директор банка Алексей Кордичев, партнёры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров.

