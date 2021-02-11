СМИ: Юристу ФБК Соболь предъявили новое обвинение
Сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом) Любови Соболь предъявили обвинение по статье о попытке незаконного проникновения в жилище, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что Соболь уже допросили в качестве обвиняемой и что расследование нового дела завершено.
Ранее суд приговорил Соболь к домашнему аресту по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Такое же наказание получили брат Алексея Навального Олег, соратник политика Олег Степанов, а также участница Pussy Riot Мария Алехина и глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева.
По данным правоохранителей, в незаконном митинге 23 января приняли участие 19 человек с COVID-19, которые нарушили предписанный им карантин и обязательную самоизоляцию, тем самым «создав угрозу массового заболевания».
Акции протеста прошли в России после ареста оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля, после того, как суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам реального заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
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