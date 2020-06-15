СМИ: Умерла лжехирург Алена Верди, уродовавшая пациентов
Выдававшая себя за пластического хирурга 37-летняя Алёна Верди скончалась в реанимации одной из больниц Краснодара, не приходя в сознание. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Женщина попала в больницу в начале июня, её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких — девушка была в коме, пишет «Дни.ру». Как пишет издание, Алёна Верди известна тем, что проводила операции у себя на дому в антисанитарных условиях и изуродовала по меньшей мере 10 клиенток, одна из них скончалась во время операции. Врач работала и в частной клинике.
Верди обвиняли в семи эпизодах незаконного оказания медицинских услуг, повлёкшего тяжкий вред здоровью. С марта она должна была находиться под домашним арестом. Однако девушка продолжала гулять по городу, выкладывая фотографии в «Инстаграм», отмечает РИА ФАН. В начале июня должно было состояться судебное заседание, однако оно не состоялось из-за того, что Верди попала в больницу.
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