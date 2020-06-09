СМИ: Умер попавший в ДТП с актёром Ефремовым водитель
Водитель микро-фургона Сергей Захаров, который пострадал в дорожно-транспортном происшествии, устроенном актёром Михаилом Ефремовым, скончался в больнице. Об этом сообщил сетевой ресурс Baza.
Шофёра госпитализировали в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского со множественными травмами, отмечает Ura.ru. Ефремов за рулём внедорожника выехал на полосу встречного движения накануне вечером на Садовом кольце в районе Смоленской площади. В ДТП пострадали ещё несколько машин.
Сам актер практически не пострадал, он выглядел сильно пьяным, экспертиза подтвердила наличие в крови актёра алкоголя. Ефремова задержала полиция. Позднее он признался, что не помнит момент столкновения. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Как отмечает «Свободная пресса», спортивный комментатор Дмитрий Губерниев одним из первых отреагировал на новость о пьяном ДТП Ефремова. «Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов! Слов нет больше», — написал Губерниев в своем Telegram.
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