СМИ: Умер попавший в ДТП с актёром Ефремовым водитель

Водитель микро-фургона Сергей Захаров, который пострадал в дорожно-транспортном происшествии, устроенном актёром Михаилом Ефремовым, скончался в больнице. Об этом сообщил сетевой ресурс Baza.

Шофёра госпитализировали в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского со множественными травмами, отмечает Ura.ru. Ефремов за рулём внедорожника выехал на полосу встречного движения накануне вечером на Садовом кольце в районе Смоленской площади. В ДТП пострадали ещё несколько машин.

Сам актер практически не пострадал, он выглядел сильно пьяным, экспертиза подтвердила наличие в крови актёра алкоголя. Ефремова задержала полиция. Позднее он признался, что не помнит момент столкновения. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Как отмечает «Свободная пресса», спортивный комментатор Дмитрий Губерниев одним из первых отреагировал на новость о пьяном ДТП Ефремова. «Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов! Слов нет больше», — написал Губерниев в своем Telegram.

