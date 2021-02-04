СМИ: Украинские радикалы напали на здание телеканала «Наш»

Украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале сообщило, что представители националистических организаций Украины обвинили телеканал «Наш» в пророссийской политике и требуют его закрыть.

По данным издания, радикалы пытаются прорваться в здание телеканала, однако пока силовики их сдерживают. Сообщается, что правоохранители применили слезоточивый газ. В результате столкновений несколько человек задержаны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении телеканала «112 Украина» и его региональных каналов, а также телеканала NEWSONE, сообщает RT. По словам украинского лидера, власти решительно поддерживают свободу слова, но «не пропаганду, финансируемую страной-агрессором».

