СМИ: Украинские радикалы напали на здание телеканала «Наш»
Украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале сообщило, что представители националистических организаций Украины обвинили телеканал «Наш» в пророссийской политике и требуют его закрыть.
По данным издания, радикалы пытаются прорваться в здание телеканала, однако пока силовики их сдерживают. Сообщается, что правоохранители применили слезоточивый газ. В результате столкновений несколько человек задержаны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении телеканала «112 Украина» и его региональных каналов, а также телеканала NEWSONE, сообщает RT. По словам украинского лидера, власти решительно поддерживают свободу слова, но «не пропаганду, финансируемую страной-агрессором».
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