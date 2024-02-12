СМИ: У Панкратова-Черного диагностировали атеросклероз аорты

74-летнему артисту сделали рентген, который не показал критичных изменений в легких, однако врачи заметили у него повреждения диафрагмального нерва и уплотнения аорты.

Панкратову-Черному назначены препараты для укрепления костей и суставов, отдых и покой. По оценкам медиков, восстановление может занять несколько месяцев.

Актер был госпитализирован в четверг, 8 февраля, с жалобами на сильную боль в груди, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

