СМИ: У Панкратова-Черного диагностировали атеросклероз аорты

У актера Александра Панкратова-Черного диагностирован атеросклероз аорты, пишет Telegram-канал Shot.

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74-летнему артисту сделали рентген, который не показал критичных изменений в легких, однако врачи заметили у него повреждения диафрагмального нерва и уплотнения аорты.

Панкратову-Черному назначены препараты для укрепления костей и суставов, отдых и покой. По оценкам медиков, восстановление может занять несколько месяцев.

Актер был госпитализирован в четверг, 8 февраля, с жалобами на сильную боль в груди, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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