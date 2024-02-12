СМИ: У Панкратова-Черного диагностировали атеросклероз аорты
12 февраля 202412:14
У актера Александра Панкратова-Черного диагностирован атеросклероз аорты, пишет Telegram-канал Shot.
74-летнему артисту сделали рентген, который не показал критичных изменений в легких, однако врачи заметили у него повреждения диафрагмального нерва и уплотнения аорты.
Панкратову-Черному назначены препараты для укрепления костей и суставов, отдых и покой. По оценкам медиков, восстановление может занять несколько месяцев.
Актер был госпитализирован в четверг, 8 февраля, с жалобами на сильную боль в груди, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru