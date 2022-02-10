СМИ: У грабителей с битами из Истры нашли всего 40 тыс. рублей
Налетчики с бейсбольными битами, напавшие на магазин в Истре и убившие кассира, похитили немногим более 200 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
«Всего нападавшие похитили из кассы 205 тыс. рублей и скрылись. Всю похищенную сумму у них не нашли, только у одного из них - около 43 тыс. рублей», - сказал агентству источник в правоохранительных органах.
По его данным, подозреваемыми являются четыре гражданина Таджикистана. Их задержали в деревне Чесноково.
По данным Следственного комитета РФ, ночью 9 февраля в магазин вошли четверо мужчин с бейсбольными битами и избили директора магазина, его супругу и продавца-кассира. От полученных травм женщина-кассир скончалась на месте. Отмечалось, что грабители похитили из кассы 96 тыс. рублей и скрылись, но были задержаны по горячим следам.
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