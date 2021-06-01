СМИ: У экс-депутата Госдумы пропали 182 миллиона долларов
Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин обратился в полицию с заявлением о том, что у него пропали 182 миллиона долларов США, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что данные средства были размещены на валютном счёте, который Шашурин в 2020 году открыл в «Сбербанке», однако в кредитной организации ему заявили, что такого счёта не существует
Сергей Шашурин - депутат Госдумы РФ второго и третьего созывов, входил в состав комиссий по геополитике и борьбе с коррупцией, сообщает РЕН ТВ.
Экс-депутат неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а в 2005 году получил 7,5 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере по делу о хищении продукции ОАО «Татархлебопродукт», однако позднее срок наказания был снижен.
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