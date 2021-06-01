СМИ: У экс-депутата Госдумы пропали 182 миллиона долларов

Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин обратился в полицию с заявлением о том, что у него пропали 182 миллиона долларов США, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что данные средства были размещены на валютном счёте, который Шашурин в 2020 году открыл в «Сбербанке», однако в кредитной организации ему заявили, что такого счёта не существует

Сергей Шашурин - депутат Госдумы РФ второго и третьего созывов, входил в состав комиссий по геополитике и борьбе с коррупцией, сообщает РЕН ТВ.

Экс-депутат неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а в 2005 году получил 7,5 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере по делу о хищении продукции ОАО «Татархлебопродукт», однако позднее срок наказания был снижен.

