СМИ: турецкий суд освободил журналистов НТВ

В Турции освободили из-под стражи журналистов российского телеканала НТВ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в стамбульском дворце правосудия Чаглаян.

По информации собеседника агентства, оператора Ивана Малышкина и корреспондента Алексея Петрушко освободили после дачи показаний генпрокуратуре - их депортируют в РФ в ближайшее время.

Ранее стало известно, что сотрудники программы «Центральное телевидение» Петрушко и Малышкин, находящиеся в Стамбуле, перестали выходить на связь. По неофициальным данным, журналистов задержали в районе, где находится компания Baykar Savunma, выпускающая, в том числе, боевые беспилотники, сообщает РИА ФАН.

В администрации Стамбула подтвердили, что сотрудники НТВ были задержаны за несанкционированную съемку.

