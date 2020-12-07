СМИ: турецкий суд освободил журналистов НТВ
В Турции освободили из-под стражи журналистов российского телеканала НТВ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в стамбульском дворце правосудия Чаглаян.
По информации собеседника агентства, оператора Ивана Малышкина и корреспондента Алексея Петрушко освободили после дачи показаний генпрокуратуре - их депортируют в РФ в ближайшее время.
Ранее стало известно, что сотрудники программы «Центральное телевидение» Петрушко и Малышкин, находящиеся в Стамбуле, перестали выходить на связь. По неофициальным данным, журналистов задержали в районе, где находится компания Baykar Savunma, выпускающая, в том числе, боевые беспилотники, сообщает РИА ФАН.
В администрации Стамбула подтвердили, что сотрудники НТВ были задержаны за несанкционированную съемку.
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