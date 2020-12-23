СМИ: Трое жандармов в Центральной Франции убиты неизвестным мужчиной

В результате перестрелки с 48-летним мужчиной погибли три жандарма во французском департаменте Пюи-де-Дом. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на отдел местной прокуратуры.

Отмечается, что еще один сотрудник правоохранительных органов ранен. Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 декабря. Жандармы прибыли по вызову о домашнем насилии и получили смертельные огнестрельные ранения, когда пытались помочь женщине спуститься с крыши.

В прокуратуре отметили, что сообщает новую информацию отдельно, по факту случившегося проводится проверка.





