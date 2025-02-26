СМИ: Тревогу из-за неисправного самолета объявили в Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево объявили тревогу из-за приземлившегося в воздушной гавани неисправного самолета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Уточняется, что инцидент произошел 25 февраля. Во время полета у следовавшего из Екатеринбурга в Москву пассажирского лайнера вышла из строя вычислительная система.
Командиром экипажа было принято решения следовать в аэродром назначения.
Ранее пассажиры экстренно севшего в санкт-петербургском аэропорту Пулково самолета заявили, что летели около пяти часов на одном двигателе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru