СМИ: Тревогу из-за неисправного самолета объявили в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево объявили тревогу из-за приземлившегося в воздушной гавани неисправного самолета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Самолет, летевший из Москвы на Кубу, вынужденно сел в Санкт-Петербурге

Уточняется, что инцидент произошел 25 февраля. Во время полета у следовавшего из Екатеринбурга в Москву пассажирского лайнера вышла из строя вычислительная система.

Командиром экипажа было принято решения следовать в аэродром назначения.

Ранее пассажиры экстренно севшего в санкт-петербургском аэропорту Пулково самолета заявили, что летели около пяти часов на одном двигателе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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