СМИ: Тренер Татьяна Тарасова госпитализирована

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова госпитализирована, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

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Собеседник агентства отметил, что она пропустила съёмки шоу «Ледниковый период».

«Тарасовой не было на съёмках сегодня, её увезли в больницу», - подчеркнул источник.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации телеведущего Владимира Познера. Журналист назвал эти заявления «абсолютным враньём» и поблагодарил всех за волнение, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:Фигурное КатаниеТренерГоспитализацияТатьяна Тарасова
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