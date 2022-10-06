СМИ: Тренер Татьяна Тарасова госпитализирована
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова госпитализирована, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Собеседник агентства отметил, что она пропустила съёмки шоу «Ледниковый период».
«Тарасовой не было на съёмках сегодня, её увезли в больницу», - подчеркнул источник.
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации телеведущего Владимира Познера. Журналист назвал эти заявления «абсолютным враньём» и поблагодарил всех за волнение, сообщает Ura.ru.
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