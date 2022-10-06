СМИ: Тренер Татьяна Тарасова госпитализирована

Собеседник агентства отметил, что она пропустила съёмки шоу «Ледниковый период».

«Тарасовой не было на съёмках сегодня, её увезли в больницу», - подчеркнул источник.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации телеведущего Владимира Познера. Журналист назвал эти заявления «абсолютным враньём» и поблагодарил всех за волнение, сообщает Ura.ru.

