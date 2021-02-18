СМИ: Топ-менеджера «Ростелекома» задержали по делу о крупной взятке
Топ-менеджеру «Ростелекома» Андрею Левакову предъявили обвинение по статье «получение взятки в особо крупном размере», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что Леваков был задержан, «с ним ведутся следственные действия».
Ранее в Сочи по подозрению во взяточничестве и злоупотреблениях были задержаны начальник линейного отделения полиции в морском порту Сочи Сочинского ЛУ МВД России на транспорте и начальник Сочинского линейного управления МВД России на транспорте управления на транспорте Министерства внутренних дел РФ по ЮФО, сообщает «Свободная пресса».
Следствие установило, что полицейские несколько лет получали скидку в одном из кафе, а в обмен не проверяли заведение на предмет правонарушений.
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