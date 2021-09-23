СМИ: тела полицейского и девушки обнаружили в квартире в Подмосковье
Тело младшего сержанта второго специального полка полиции Москвы, а также тело девушки обнаружили в городе Красногорске Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что после того, как полицейский не пришёл на занятия, его руководство связалось с хозяйкой жилплощади, где и были найдены тела мужчины и женщины 1997 и 1996 годов рождения.
«Следователи проводят проверку, следов насильственной смерти не обнаружено», - добавил источник.
Ранее в подмосковном Щёлкове в квартире многоэтажного дома были обнаружены тела четырёх человек, двое из которых дети, сообщает RT.
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