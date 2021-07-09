СМИ: Судебный пристав покончил с собой в Хорошевском суде Москвы
Судебный пристав покончил с собой в здании столичного Хорошевского районного суда, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Как сообщает РИА ФАН, ссылаясь на представителя столичного главка ФССП, погибшим оказался 30-летний Джамиль А. Собеседник агентства отметил, что погибший работал без каких-либо нареканий.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, отмечает RT. Столичное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) организовало служебную проверку, пишет «Свободная пресса».
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