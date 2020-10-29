СМИ: Суд арестовал имущество бизнесмена Быкова
Суд арестовал имущество красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, который подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Собеседник агентства рассказал, что Октябрьский районный суд Красноярска арестовал имущество Анатолия Быкова кадастровой стоимостью 81,036 миллиона рублей.
Ранее в управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что в отношении Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства двух человек, возбудили уголовное дело за неуплату налогов в особо крупном размере путём непредставления налоговой декларации или включения в документ заведомо ложных сведений.
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