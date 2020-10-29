СМИ: Суд арестовал имущество бизнесмена Быкова

Власти Москвы пока не планируют повторно вводить пропускной режим из-за коронавируса Бывший водитель «Яндекс.Такси» облил себя бензином К началу следующего года в Москве и области появится единая билетная проездная система Прибывшим в Москву из других регионов России не нужно соблюдать домашний режим В Парке Сокольники работает обсервационный центр для пациентов с ковидом