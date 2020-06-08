СМИ: Стрельбу в Москве устроил экс-директор завода «Серп и Молот»
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, в воскресенье вечером устроившего стрельбу по прохожим из окна дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
Источник агентства утверждает, что стрелявший был пьян. Очевидцы слышали более 15 выстрелов, стрелок успел ранить мужчину и женщину. Задерживали его со стрельбой — злоумышленник был ранен, по некоторым данным, серьёзно.
Как утверждает РЕН ТВ, стрелявшим оказался Дмитрий Павлов — бывший директор завода «Серп и молот». Эта неофициальная информация, она пока проверяется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru