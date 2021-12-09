СМИ: Сотрудница банка из Красноярского края украла 23 млн рублей
Кассир ачинского отделения «Альфа-банка» Анна Григорьева украла 22,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Так, женщину сейчас разыскивает полиция. По словам ее мужа, у Григорьевой были психологические проблемы. Известно также, что у мужа кассирши были долги почти на 800 тысяч рублей.
Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пожурил российские СМИ, раструбившие, что Верховный суд России призвал не сажать в колонию людей, которые совершили нетяжкие преступления из-за бедности.
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