СМИ: Сотрудница банка из Красноярского края украла 23 млн рублей

Кассир ачинского отделения «Альфа-банка» Анна Григорьева украла 22,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Так, женщину сейчас разыскивает полиция. По словам ее мужа, у Григорьевой были психологические проблемы. Известно также, что у мужа кассирши были долги почти на 800 тысяч рублей.

Кража года совершена в Москве

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пожурил российские СМИ, раструбившие, что Верховный суд России призвал не сажать в колонию людей, которые совершили нетяжкие преступления из-за бедности.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:КражаБанкРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры