СПЧ: Нужда не повод для преступления. Но исключения возможны

Кроме того, правозащитник подчеркнул, что такое внимательное и гуманное рассмотрение жалобы защитника Верховным судом встречается не часто.

«При том, что законодательство требует при назначении наказания учитывать в каждом конкретном случае обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание, характер и степень общественной опасности преступления. Сложное материальное положение обвиняемого не всегда может быть смягчающим обстоятельством. При том, что есть немало граждан, которые имеют неофициальные доходы и по документам могут быть представлены "бедными и несчастными"», - отметил Брод.

Резюмируя, собеседник «Радиоточки НСН» подчеркнул, что определение суда кассационной инстанции может послужить примером для тщательного, вдумчивого и гуманного рассмотрения кассационной жалобы судебной властью, но не более того.

Защита жителя Ростовской области отмечала сложное материальное положение мужчины – у него больные дети, престарелые родители на иждивении, а также безработная жена. Сам осужденный работал грузчиком с зарплатой в 8 тысяч рублей. Однако эту работу он потерял работу и так и не смог найти новую. ВС счел необоснованным вывод суда о невозможности исправить мужчину без отправки в колонию, и заменил ему реальный срок на условный, отметив, что он «совершил преступление, обусловленное затруднительным материальным положением».

