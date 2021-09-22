СПЧ: Нужда не повод для преступления. Но исключения возможны
Правозащитник призвал не ждать массового смягчения наказания за нетяжкие преступления «из-за бедности».
Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пожурил российские СМИ, раструбившие, что Верховный суд России призвал не сажать в колонию людей, которые совершили нетяжкие преступления из-за бедности.
К такому выводу пришли многочисленные издания, описывая историю жителя Ростовской области. Тот на лодке контрабандой перевозил сигареты из Украины, а суд назначил ему наказание в виде трех лет колонии. Защита осужденного направила апелляцию в ВС с прошением о замене реального срока на условный, и инстанция в итоге смягчила наказание. Однако по словам собеседника НСН, документ не имеет всеобщего рекомендательного характера.
«СМИ поспешили сообщить, что якобы Верховный суд России рекомендует не лишать свободы тех, кто совершил нетяжкие преступления из-за бедности. При этом СМИ ссылаются на определение судебной коллегии по уголовным делам. Однако при изучении документа становится ясно, что определение касается рассмотрения жалобы адвоката в защиту осуждённого по конкретному уголовному делу. Документ не имеет всеобщего рекомендательного характера. Публикации говорят о безграмотности журналистов и введении в заблуждение читателей. В данном случае Верховный суд действительно проявил гуманность и принял во внимание сведения о наличии тяжёлых заболеваний у малолетних детей осуждённого и его престарелых родителей. Суд учёл, что обвиняемый ранее не судим, вину признал, в содеянном раскаялся, а также учтено затруднительное материальное положение его самого и его семьи», - заявил Александр Брод.
Кроме того, правозащитник подчеркнул, что такое внимательное и гуманное рассмотрение жалобы защитника Верховным судом встречается не часто.
«При том, что законодательство требует при назначении наказания учитывать в каждом конкретном случае обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание, характер и степень общественной опасности преступления. Сложное материальное положение обвиняемого не всегда может быть смягчающим обстоятельством. При том, что есть немало граждан, которые имеют неофициальные доходы и по документам могут быть представлены "бедными и несчастными"», - отметил Брод.
Резюмируя, собеседник «Радиоточки НСН» подчеркнул, что определение суда кассационной инстанции может послужить примером для тщательного, вдумчивого и гуманного рассмотрения кассационной жалобы судебной властью, но не более того.
Защита жителя Ростовской области отмечала сложное материальное положение мужчины – у него больные дети, престарелые родители на иждивении, а также безработная жена. Сам осужденный работал грузчиком с зарплатой в 8 тысяч рублей. Однако эту работу он потерял работу и так и не смог найти новую. ВС счел необоснованным вывод суда о невозможности исправить мужчину без отправки в колонию, и заменил ему реальный срок на условный, отметив, что он «совершил преступление, обусловленное затруднительным материальным положением».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 706 / сут.
Умерли
201 тыс.+817 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 102 / сут.
- РФ возобновляет авиасообщения с пятью странами 1 октября
- В Украине хотят запретить выступления всех российских артистов
- Президенты Франции и США проведут углубленные консультации из-за партнерства AUKUS
- В МИД ФРГ высказались против выступления талибов на Генассамблее ООН
- В России открылся цикл выставок «Путь навстречу»
- Россиянин получил два года колонии за финансирование террористов в Сирии
- Роскомнадзор приступил к формированию реестра соцсетей
- «Крылья Советов» с рекордным счётом выиграли матч Кубка России по футболу
- Поиски с воздуха пропавшего под Хабаровском Ан-26 прерваны из-за непогоды
- Московские власти не планируют вводить нерабочие дни из-за коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru