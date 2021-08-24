СМИ сообщили об утечке в сеть паспортных данных более 1,3 миллиона россиян

Ксерокопии паспортов более 1,3 миллиона россиян, приобретавших продукцию косметической компании Oriflame, оказались на одном из хакерских форумов, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, информацию со взломанного сервера выложили на теневой площадке RaidForums. Факт хакерской атаки в Oriflame подтвердили, уточнив при этом, что злоумышленники не смогли получить конфиденциальные данные, в том числе номера банковских счетов и телефонов.

Ранее заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Москве Александр Половинка заявил, что с 2015 года в столице значительно выросло количество IT-преступлений, сообщает RT.



