СМИ сообщили об оперативных мероприятиях в Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю
25 марта 202110:50
Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Как уточнил собеседник ТАСС, в интересах следствия причины проведения мероприятий пока не разглашаются.
Агентство отмечает, что официального подтверждения информации пока не поступало.
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25 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru