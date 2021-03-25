СМИ сообщили об оперативных мероприятиях в Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю

Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как уточнил собеседник ТАСС, в интересах следствия причины проведения мероприятий пока не разглашаются.

Агентство отмечает, что официального подтверждения информации пока не поступало.

