СМИ сообщили об оперативных мероприятиях в Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю

Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как уточнил собеседник ТАСС, в интересах следствия причины проведения мероприятий пока не разглашаются.

Агентство отмечает, что официального подтверждения информации пока не поступало.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:Краснодарский КрайРоспотребнадзор
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