СМИ сообщили об одном погибшем при взрыве в Челябинске

Как минимум один человек погиб при взрыве на заводе пластиковых окон в Челябинске, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что взрыв прогремел в помещении газовой котельной предприятия, где находились шесть человек. «Четверо успели выбежать, двое остались под завалами», - добавил источник. Позже на месте ЧП было обнаружено тело погибшего, поиски продолжаются.

Ранее в ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что пожар на улице Демидовской в Челябинске, охватил около 300 квадратных метров, ему присвоен третий номер сложности. На месте работают 137 человек и 36 единиц техники.