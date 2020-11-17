СМИ сообщили об одном погибшем при взрыве в Челябинске
Как минимум один человек погиб при взрыве на заводе пластиковых окон в Челябинске, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что взрыв прогремел в помещении газовой котельной предприятия, где находились шесть человек. «Четверо успели выбежать, двое остались под завалами», - добавил источник. Позже на месте ЧП было обнаружено тело погибшего, поиски продолжаются.
Ранее в ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что пожар на улице Демидовской в Челябинске, охватил около 300 квадратных метров, ему присвоен третий номер сложности. На месте работают 137 человек и 36 единиц техники.
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